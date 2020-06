Les défenseurs de l'ours manifestent à Foix

Le préfet leur avait interdit de manifester mais, le tribunal administratif leur a donné raison. Les pro-ours se sont donc réunis ce samedi matin à Foix (Arriège). Venus symboliquement avec un cercueil, ceux-ci ont voulu dénoncer la mort d'un jeune mâle de quatre ans, tué par balle le 9 juin dernier. De quoi raviver les tensions avec les éleveurs qui estiment à 1 150 le nombre de leurs brebis tuées par les ours rien qu'en 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.