Les défenseurs des langues régionales se mobilisent

Ce samedi matin, parents d'élèves et enseignants ont sorti les drapeaux alsaciens pour défendre leur langue régionale. Ils sont très remontés. Tout est parti d'une loi votée le 8 avril dernier. Celle-ci favorise l'apprentissage des langues régionales et notamment l'enseignement qu'on appelle immersif. En effet, dans certaines écoles, les enfants apprennent l'ensemble des matières en breton, basque ou occitan et ce tout au long de la journée. Mais cet enseignement, le Conseil constitutionnel n'en veut pas. Il a retoqué l'article en question et rappelle que la langue de la République est le français. Les sages ont également censuré l'article sur les signes diacritiques que l'on retrouve au-dessus de certaines lettres. Le tilde sur le n, par exemple, ne pourra plus apparaître dans les actes d'état civil. Face à la polémique, le président de la République calme le jeu : "les langues de France sont un trésor national". Selon Paul Molac, le député à l'origine de la loi, il faut modifier la Constitution pour permettre que les deux articles censurés reviennent dans le droit.