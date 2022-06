Les dégâts après la grêle à Chalosse

L'orage n'a duré que quelques minutes, mais les dégâts sont importants. Dans ce hameau landais, les habitants ont assisté vendredi soir, peu après 19h, à un déluge de grêle. "Les toitures, les voitures, le jardin... on est un peu dépité là. Heureusement qu'on n'était pas dehors", témoigne cette habitante. Chez les voisins, il a fallu travailler une bonne partie de la nuit. Ici, le velux a explosé sous la pression de la grêle. La table de jardin en verre, non plus, n'a pas résisté. Impressionnée, Valérie a conservé quelques grêlons dans son congélateur. Avec son mari, ils s'accordent néanmoins à dire qu'"heureusement, ils n'ont rien. Il fallait rester à l'abri, ne pas bouger et attendre que ça passe". Les pompiers du département sont intervenus une soixantaine de fois dans la soirée, essentiellement pour des mises en sécurité. Ce matin, il faut remplacer les tuiles par centaine avant le retour des orages, prévus en milieu d'après-midi dans le Sud-Ouest. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Arfel