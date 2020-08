Les départements en zone rouge sont-ils ceux où les vacanciers étaient en nombre ?

Ce vendredi soir, 21 départements sont en zone rouge avec un niveau de circulation du virus au-dessus du seuil de vigilance. Beaucoup ont en commun d'être des zones touristiques. Avec Paris, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et la Gironde présentent les plus forts taux d'incidence du pays. Alors que le 1er juillet au début des vacances, le nombre de cas positifs était au plus bas dans ces mêmes départements.