Les dernières innovations technologiques adoptées par le Père Noël

Via une autre application, il suffit d'écrire ses vœux sur une lettre virtuelle et la magie n'a plus qu'à opérer. C'est une alternative à la lettre envoyée au secrétariat du père Noël situé à Libourne en Gironde. Rappelons que ce bureau existe depuis 1962. Cependant, envoyer des missives par Internet est parfois plus facile à faire. Ainsi, nombreux sont les sites accessibles sur téléphones portables ou sur ordinateurs où l'on peut envoyer des photos au père Noël, celle de l'expéditeur et celle du destinataire, pour qu'il en fasse un conte de Noël. Plus incroyable encore, le site de la station spatiale internationale permet de suivre en direct, le 24 décembre, les déplacements du père Noël à travers le globe. Ce site est visité par vingt millions de personnes chaque année. Enfin, moins spatial, mais plus spécial. Si votre rêve le plus fou est d'incarner des lutins de l'homme à la barbe blanche, c'est désormais chose facile à réaliser. En effet, en trois cliques, vous pouvez devenir de joyeux elfes espiègles.