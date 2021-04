Les derniers détails de la cavale de Mia et de sa mère

Le procureur de la République de Nancy (Meurthe-et-Moselle), François Pérain, a annoncé ce dimanche à 11 heures que "Mia a été retrouvée, ainsi que sa mère. Elle est en bonne santé". La petite fille de huit ans, qui a été kidnappée par sa maman, va rentrer au pays. "La protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour aller immédiatement la récupérer en Suisse et la remettre à sa grand-mère", a ajouté le procureur. C'est Lola, 28 ans, qui l'a enlevée. Elle n'en a plus la garde et voulait fuir avec elle. Depuis mardi, elles avaient disparu. Près de 200 gendarmes cherchaient à retrouver leur trace. La cavale a commencé aux Poulières, là où Mia vivait avec sa grand-mère. La mère et la fillette ont traversé la frontière suisse et ont passé une première nuit dans un hôtel à Estavayer-le-Lac. Le lendemain, elles ont dormi chez une femme à Neuchâtel qui les aurait déposées dans un squat à Sainte-Croix. Selon François Pérain, Mia et sa mère se sont déplacées en taxi et aussi avec l'aide de personnes. Lola avait organisé l'enlèvement de sa fille. Cinq hommes y auraient participé. Ils ont tous été interpellés. La famille de Mia se dit soulagée et attend avec impatience de la retrouver.