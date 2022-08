Les derniers mystères du «Grêlé»

Même mort, le «Grêlé» reste un mystère. Ce tueur en série a cinq crimes ou beaucoup plus, à son actif, on ne le sait pas exactement. Pourquoi est-il passé entre les mailles du filet ? Le 29 septembre 2021, derrière les murs de cette maison au Grau-du-Roi (Gard), les enquêteurs font une terrible découverte : la dépouille du «Grêlé». L'homme qu'ils recherchaient depuis 35 ans a mis fin à ses jours. Il laisse une lettre d'aveu lapidaire et énigmatique. Le «Grêlé» explique aussi son geste. Il vient de recevoir une convocation judiciaire, pour un prélèvement ADN. Il sait qu'il va être enfin débusqué. Jusqu'au bout, le «Grêlé», de son vrai nom François Vérove, a réussi à échapper à la justice, qui le traquait depuis son premier homicide en 1986 : le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans. Son frère, Luc Richard-Bloch, avait 23 ans quand sa sœur a été tuée. Au micro du 20H de TF1, il revient sur les faits. Comment le «Grêlé» a-t-il préparé ses actes criminels ? Comme le frère de Cécile, de nombreuses victimes n'auront jamais la réponse. Après l'assassinat de Cécile Bloch, François Vérove récidive, avec des agressions sur des fillettes. Son mode opératoire est déroutant. Les enquêteurs ne font pas le lien entre tous ces faits. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. L. Cohen, A. Gaudin