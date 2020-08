Les derniers vacanciers de l'été

Ce week-end marque le début de la fin des vacances. Il y avait du monde ce samedi sur la route des retours. On a compté jusqu'à 646 kilomètres de bouchon. Mais les chassés-croisés n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a encore quelques chanceux pour qui l'été ne fait que commencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.