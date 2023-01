Les derniers vidéoclubs font de la résistance

C'est un retour vers le passé à Savigny-sur-Orge (Essonne). Les rayons de DVD, du vidéoclub "Vidéo Futur" géré par Maxime Mouradian ont traversé des zones de turbulence. Des vidéoclubs comme celui-ci comptaient 5 000 au pays au début des années 2000. Et 20 ans plus tard, ils sont moins de dix. Maxime est installé depuis 2003. Il connaît les habitués et leurs goûts. Pour ce client, ça sera une comédie. Ils sont 150 abonnés réguliers au vidéoclub. Loué des DVD en 2023 a encore son intérêt. Certains films ne sont pas disponibles en ligne. Seule solution, la bonne vielle copie physique. Compter 3,90 euros la location, de quoi faire tourner le club et rémunérer son unique salarié. En 2016, la ville de Lyon (Rhône) a failli être privé de son dernier vidéoclub, mais Damien Vildrac, président du vidéoclub "Aquarium Ciné-Café" et ses amis ont fait en sorte que ça n'arrive pas. Ce soir, c'est jour de projection à l'Aquarium Ciné-Café et il fait salle comble. Au programme "The Big Lebowski" des frères Coen. Ce sont les soirées comme celle-ci qui permettent de faire vivre le vidéoclub. La location de DVD ne rapporte que 10 % des chiffres d'affaires. Pour dix euros par mois, les clients peuvent louer des films en illimité, parmi un catalogue de plus de 10 000 DVD, des dernières sorties aux classiques en passant par la comédie grand publique. Ils ont une centaine d'abonnés. TF1 | Reportage L. Poupon, C. Blanquart, V. Belgrand-Barbier