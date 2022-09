Les détrousseurs du trajet Paris-Marseille

Même les enquêteurs n'en reviennent pas. Le butin est impressionnant : plusieurs montres de luxe, des bijoux, une centaine de bagages, des appareils photo derniers cris, 138 000 euros en espèce. Ce n'est pas le fruit d'un cambriolage dans une banque ni dans des appartements, mais des vols dans des TGV, sur la ligne Paris-Nice depuis au moins six ans. Le voleur principal, âgé de 57 ans, se déguisait en femme. Il dérobait les bagages uniquement dans les wagons première classe quand les voyageurs allaient aux toilettes ou descendaient sur le quai pour prendre l'air. Parfois, il s'essayait même à côté d'un passager et faisait diversion. Une fois les bagages volés, le voleur descendait du train pour les donner à son complice et recommencer dans un autre wagon. À Marseille, les voyageurs sont surpris par ce stratagème bien rodé, mais assurent redoubler de vigilance. Les policiers doivent maintenant identifier plus d'une centaine de victimes. Elles peuvent aussi contacter les enquêteurs par mail pour récupérer leurs biens, uniquement avec un justificatif. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar, F. Miara