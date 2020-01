Les deux-roues électriques sont-ils l’avenir ?

Du côté des transports, l'électrique pourrait assurer l'avenir des deux-roues et des motos. Pour preuve, la conversion récente de la marque américaine Harley-Davidson, qui a pourtant bâti sa légende sur le bruit de ses moteurs. Face aux moteurs à essence, bruyants et polluants, les scooters électriques gagnent petit à petit du terrain. Aujourd'hui, ils représentent 7% du marché français des deux-roues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.