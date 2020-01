Les deux-roues, un fléau pour la planète

Après un test récent effectué en condition réelle de circulation à Paris, les deux-roues émettent dix fois plus de monoxyde de carbone et trois fois plus d'oxyde d'azote par rapport aux véhicules essence. Ils ont un impact disproportionné sur la pollution en ville. Par rapport aux constructeurs automobiles, les normes environnementales pour les motos ont environ dix ans de retard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.