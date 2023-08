Ultrarichesse et extrême pauvreté : les deux visages du Liban

Les tours de Beyrouth ont beau culminé haut dans le ciel, l’État, lui, est déjà totalement effondré. Habib tient un garage, son revenu a été divisé par sept depuis le début de la crise. Il fait partie des 80% de Libanais désormais sous le seuil de pauvreté. Tous les jours après sa première journée de travail commence la seconde, chauffeur de taxi, pour gagner péniblement l'équivalent de 20 euros au quotidien. L'inflation dans le pays est indomptable, plus 170% l'an dernier avec des conséquences alarmantes. Dans un bar, grâce à un générateur électrique, l'élite libanaise profite d'un cadre festif qui a longtemps fait sa réputation. La crise financière s'observe dans le tiroir-caisse. La monnaie locale a perdu 90 % de sa valeur, survivent, ceux qui peuvent payer en dollar. C'est eux qui font marcher l'économie libanaise et les quatre restaurants que possède Albert Abi Saad, le patron des lieux. Pour l'écrasante majorité des Libanais, le restaurant est un produit de luxe et les distributions alimentaires la nouvelle règle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, D. Pires