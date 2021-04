Les doses d'AstraZeneca ont du mal à trouver preneur

À Nice, il flotte comme un parfum de pétard mouillé. Un centre de vaccination devait rester ouvert tout le week-end, 4 000 doses étaient disponibles. Au final, seules une cinquantaine de personnes se sont présentées. Faute de candidats, dès 13 heures hier, il a fermé ses portes. À Beauvais, le même calme. En une journée, 25 vaccinations seulement ont été réalisées. Et depuis ce matin à Toulouse, ce n'est pas non plus la bousculade. Les enseignants et les forces de l'ordre de plus de 55 ans n'ont pas vraiment répondu à l'appel. Contraire à la promesse du Premier ministre, seul le vaccin leur était proposé. "Que ce soit l'AstraZeneca ou un autre vaccin, il va falloir se vacciner. Donc, j'espère que tout va bien se passer", a confié Véronique, enseignante en école maternelle. Pour ne pas être en sureffectif, il n'était que quinze pompiers à faire les vaccinations ce matin, au lieu des 35 prévus. Quant aux 500 doses prêtes à être injectées, beaucoup resteront au réfrigérateur. "Les doses qui ont été remises ce matin ont une péremption au mois de juin. Puisque le dispositif va se perpétuer pour continuer avec le même profil de professionnel, on fera usage de ces doses", a expliqué le pharmacien colonel Thierry Lacombe.