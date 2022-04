Les douze candidats dans l'isoloir

La plus matinale, Anne Hidalgo, est venue en famille pour voter dans le quinzième arrondissement de Paris. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, a voté à son tour. Un peu de marche à pied sous le soleil et quelques mains serrées pour Valérie Pécresse avant de rejoindre son bureau de vote dans à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Dans le huitième arrondissement de Paris, après avoir pris tous les bulletins de vote, Éric Zemmour a, lui aussi, voté en fin de matinée. À Hénin-Beaumont, dans son fief électoral du Pas-de-Calais, c'est ici que Marine Le Pen a voté sous les flashs. Quant à Emmanuel Macron, c'est au Touquet qu'il a voté, accompagné de son épouse Brigitte Macron. Dans le département du Nord, Fabien Roussel s'acquittait lui aussi de son devoir citoyen. Yannick Jadot est l'un des derniers à voter ce dimanche matin à Paris dans le dixième arrondissement. Ensuite, de Bordeaux à Hyères, en passant par Pantin et Lourdios-Ichère, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle ont aussi voté. TF1 | Reportage I. Marie