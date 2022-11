Les écologistes bloquent un nouveau projet industriel

Le permis de construire est affiché, au bord de ce terrain au nord de Rennes. Et pourtant, Bridor met en pause son projet d'une nouvelle usine de boulangerie industrielle. Bloqué depuis cinq ans par des recours d'associations environnementales, le PDG Louis Le Duff pousse un cri de gueule. Ce sont deux visions qui s'opposent au sein même de cette commune de 8 000 habitants. D'un côté, les 500 emplois promis par l'industriel, de l'autre, la défense de l'environnement. Les opposants au projet fustigent la destruction de milieu naturel et dénoncent un modèle de développement économique hors du temps. Le maire assure pourtant que l'industriel et la commune ont travaillé à réduire l'impact environnemental de l'usine. Et l'élu craint aujourd'hui que d'autres industriels renoncent à installer des entreprises. "S'il y a trop de contraintes écologistes, trop de normes, il y a le risque que les entreprises françaises investissent davantage à l'étranger. Il y a un vrai risque pour l'emploi et pour le monde agricole", explique Yves Puget, directeur de la rédaction LSA. Bridor ne renonce pas à s'installer ici, mais a fait, en attendant, l'acquisition d'une usine au Portugal, de la même taille que le projet breton. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Pinatel, I. Rachati