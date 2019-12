Les élections municipales attirent les candidats issus de la société civile

Les élections municipales sont l'un des grands rendez-vous de l'année 2020. En Bretagne, deux candidats qui ne sont pas engagés en politique rêvent de revêtir l'écharpe tricolore. À 19 ans, Audry Le Page se présente dans sa commune à Landrévarzec. Malgré son jeune âge, il a une idée précise de ce qu'il fera s'il est élu. Âgée de 37 ans, Priscilla Zamord débute elle aussi en politique à Rennes. Pour mener sa campagne, elle peut compter sur le soutien politique et l'aide matérielle des Verts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.