Les élus reçoivent des formations pour lutter contre les agressivités

Un habitant agresse un maire. Une histoire de logement et cela dégénère. La scène est jouée par des policiers, des hommes du RAID. Face à eux, une vingtaine d'élus de la métropole lilloise. Ils apprennent à gérer les agressions verbales et physiques. De précieux conseils que les négociateurs appliquent eux-mêmes lors d'une prise d'otage. "Le négociateur va essayer de se mettre à sa place, de comprendre exactement quel est son problème, qu'est-ce qui bloque et ce qui ne va pas chez la personne afin de lui donner de l'espoir. Le maire a exactement la même chose à faire avec son administré", explique un participant à la formation. L'an dernier, 1 270 élus ont été agressés dans l'Hexagone dans le cadre de leur fonction. "Aujourd'hui, la plupart des gens qui s'adressent dans nos collectivités, ce sont des gens qui viennent consommer un service", explique Olivier Demeulenaere, adjoint à la sécurité. Eviter à tout prix l'agression physique, c'est l'objectif d'une formation. Les élus y sont mis à contribution avec des scénettes à jouer. Les hommes du RAID ont déjà formé 1 000 élus depuis plus d'un an. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Hembert