Les employés de la grande distribution désormais éligibles à la vaccination

Même s'ils sont les premiers de corvée, les employés de grandes surfaces ne sont pas encore vaccinés. Chaque jour depuis un an, Marie-Christine, caissière, est exposée au virus. A 59 ans, elle peut désormais se faire vacciner en priorité. Pour elle, c'est un soulagement. A la caisse d'à côté, Nadège attend, elle aussi, son tour. Malgré les risques, elle n'a jamais exercé son droit de retrait. Pour les clients interrogés, c'est aussi un juste retour des choses. "Tous ceux qui sont en contact avec du grand public devraient être prioritaires quel que soit l'âge", confine l'un d'eux. Caissiers, boulangers ou encore bouchers, ici sept sont désormais éligibles à la vaccination parmi les 36 employés. Rénaldi, 29 ans, trouve pourtant absurde de limiter la mesure aux 55 ans et plus. Selon lui, tous les salariés devraient y avoir droit. Les manutentionnaires par exemple, ne sont pas prioritaires mais entre collègues, pas de jalousie. Marie-Christine et les autres rêvent aujourd'hui que la vaccination leur permette de revenir à la vie d'avant. Tous nous l'assurent : tant qu'il le faudra, ils seront mobilisés par solidarité.