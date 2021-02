Les énergies renouvelables, un secteur qui recrute

Au milieu du port du Havre, une usine hors normes sort de terre, avec 500 mètres de long et 120 de large. Elle sera achevée dans un an. D'immenses éoliennes maritimes y seront construites, mais la campagne de recrutement commence déjà, aujourd'hui. 210 embauches rien que pour cette année 2021. Les 15 managers ont déjà été recrutées. Ce jour-là à Pôle emploi, ils testent les exercices qui serviront à embaucher les ouvriers. Pour les peintres, il faudra suivre des lignes sans déborder dans des positions très inconfortables. Les aptitudes sont analysées, de même que la dextérité et le respect des consignes. Il y a un an, General Electric a ouvert la voie à Cherbourg en inaugurant le premier site de fabrication de pale en France. Trois cents salariés y travaillent actuellement et les embauches continuent. Résultats, plus de 20 000 personnes travaillent désormais dans ce secteur. En trois ans, l'emploi dans l'éolien a progressé de 27%. L'éolien recrute et cela risque de continuer. Le gouvernement prévoit de doubler la puissance installée et de multiplier le nombre des machines.