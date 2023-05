Les enfants mangent au restaurant !

C'est pour eux un motif de fierté. À l'heure du déjeuner, la quinzaine de demi-pensionnaires d'Oxelaëre seront, le plus naturellement du monde, au restaurant. Depuis deux ans, l'estaminet, entièrement rénové, accueille à l'étage ses clients un peu particuliers. Leur ancienne cantine n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il faut dire qu'en cuisine, le chef soigne leur papille. Ce midi du 26 mai, tarte au boulet de Cassel, un fromage du coin. Dans son estaminet, beaucoup de tripes et des plats pas toujours très light. Il a fallu s'adapter, composer avec les exigences de la restauration scolaire. La diététicienne valide les menus proposés. Et à voir les enfants s'attaquer à leurs tartes, c'est une réussite. Au rez-de-chaussée, l'estaminet fait salle comble. C'est à peine si l'on soupçonne la présence d'enfant au premier étage. C'est au bon sens paysan de monsieur le maire que le village doit cette idée. Il y a cinq ans, quand une maison est mise en vente, il saisit cette occasion de dynamiser le village. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Ponsar