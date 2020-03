Les entreprises aidées par l'État ne versent pas de dividendes

Le gouvernement avait décidé d'aider les entreprises avec des reports de charges et d'impôts pour passer la crise, ainsi qu'avec des garanties publiques pour les prêts. Les entreprises ainsi aidées par l'État sont interdites de verser des dividendes à leurs actionnaires en 2020, sauf, à se voir demander le remboursement des aides publiques avec pénalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.