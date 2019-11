Les épiceries 100% Made in France de Quimper

Dans un supermarché quimpérois, en Bretagne, aucun produit n'est importé de l'étranger. Du riz au nougat, tout est 100% Français. Les aliments sont bio, ou issus d'une agriculture raisonnée. Grâce au circuit court, l'enseigne s'assure un revenu stable et décent, tout en touchant une clientèle plus large. La fréquentation du magasin a dépassé de 25%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.