Les épiceries en ligne qui cassent les prix du bio, une vraie bonne affaire ?

Avec des cartons remplis de produits bio, finies les courses interminables au supermarché. Une maman de deux enfants raconte devant les caméras de TF1 qu'elle commande une fois par mois sur une épicerie bio en ligne. Une plateforme où elle fait surtout de bonnes affaires. Selon le site où elle passe commande, elle a économisé 317 euros en un an par rapport à un magasin bio classique. Nous avons voulu le vérifier en comparant les prix de ces produits entre toutes les enseignes bio. Résultat : ces nouvelles plateformes restent imbattables. Elles sont en moyenne de 20 à 40 % moins cher. Au nord de Paris, 600 commandes quittent chaque jour un entrepôt que nous avons visité. Pour proposer des produits bas, aucun point de vente physique, tout passe par Internet. En revanche, le choix est limité, 3 000 références contre 10 000 habituellement en magasin. Pour accéder à toutes ces réductions, la grande nouveauté, c'est de souscrire à un abonnement de 70 euros par an. Le site assure que l'adhésion est rentabilisée à partir de deux commandes. Certains proposent même des produits à moins de un euro. Dans un autre entrepôt, l'entreprise mise tout sur sa propre marque. Exemple, avec leur plaque de chocolat à moins de 2 euros. Tout y est contrôlé en direct chez le producteur qui gère aussi bien l'origine du cacao que l'étiquetage. Ces quatre dernières années, trois plateformes de ce type se sont développées en France. Si elles restent compétitives, elles n'ont pas que des avantages. Pour Daniel Ducrocq, directeur du service distribution Nielsen France, "leur gros point faible, c'est de ne pas avoir de produits frais. Ce qui va obliger le consommateur à faire ses courses dans plusieurs endroits différents". Malgré cette limite, en moins d'un an, ces plateformes ont vu leur abonnement doublé. Chacune rassemble plus de 20 000 adhérents.