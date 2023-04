Les escrocs de la rénovation thermique

Il y a près de trois ans, Christine et Denis Bigorgne ont fait appel à des soi-disant spécialistes de l'isolation thermique. Les artisans sont soupçonnés d'escroquerie. Ils n'ont jamais fini les travaux, et leurs grosses plaques en polystyrène, pourtant censées protéger les murs, défigurent le logement. Le coût des travaux pour retrouver leur maison d'antan est de 40 000 euros. Le patron de l'entreprise avait promis au couple qu'il réglerait lui-même cette somme en guise d'excuses. Trois ans sont passés, et il n'a rien fait. Face à l'explosion du prix du gaz et de l'électricité, les Français sont nombreux à vouloir faire des économies grâce à des panneaux solaires, des pompes à chaleur ou encore de l'isolation thermique. Les escrocs l'ont bien compris. Pour tromper leur monde, ils se vantent, souvent logo à l'appui, d'avoir l'agrément de l'État ou de travailler pour le compte de l'EDF. L'État s'est lui aussi souvent fait berner, en accordant de l'argent public sans vérification poussée. Les contrôles seraient désormais stricts et fréquents. TF1 | Reportage G. Brenier, E. Boucher, T. Gippet