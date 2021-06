Les Européens vaccinés bientôt dispensés de test PCR pour venir en France

Il y a des voyageurs un peu désabusés, d'autres, totalement lassés. Les halls d'aéroport pourraient très bientôt se remplir de nouveau. À partir du 9 juin, certaines frontières rouvrent. Les flux de voyageurs vont reprendre. Une classification des pays du monde entier sur la base des indicateurs sanitaires vient d'être rendue publique. Les pays oranges comme les destinations rouges restent difficilement accessibles. La circulation du virus y est active et plus ou moins maîtrisée. En revanche, vous pourrez opter pour un pays en vert. C'est le cas de la majorité de l'Europe avec une nouveauté. Pour votre week-end à Rome ou votre séjour à Amsterdam par exemple, plus besoin de test PCR. La vaccination suffira dès lors que la deuxième dose a été faite au moins quatorze jours avant votre voyage. Une première avancée qui suffit à redonner le sourire aux professionnels. Cette agence, fermée depuis mars, s'apprête à rouvrir. Les règles seront les mêmes pour les Européens qui rêvent de France. Mais pour les Anglais comme pour les Américains désireux de découvrir Paris, le seul vaccin ne suffit toujours pas. Un test PCR reste exigé. Toutes ces règles sont évolutives. La carte du monde est mise à jour toutes les deux semaines.