Les évêques votent le principe d'une "somme forfaitaire" pour les victimes de prêtres pédophiles

Après une semaine de réunion, les évêques de France ont acté le principe et se sont mis d'accord sur le terme à utiliser : "somme forfaitaire". Ce n'est pas un dédommagement, mais une allocation en reconnaissance de leur "souffrance". Des mots qui ont été soigneusement choisis. On ne connaît pas le nombre de victimes présumées, mais ils seraient au moins 2 800 à pouvoir prétendre à ce forfait.