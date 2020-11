Les expositions se préparent au MUCEM

C'est l'un des monuments les plus visités de Marseille. En 2019, le MUCEM a attiré près de 1,200 millions de visiteurs. À l'heure du confinement, le musée se retrouve aujourd'hui privé de son public. Ce samedi, seuls quelques employés s'activent dans le bâtiment. Pour cause, le musée profite du confinement pour entretenir les 17 000 m² de plancher. Durant cette pause forcée du printemps, le musée a aussi lancé une grande collecte. Des objets qui donneront peut-être naissance à une future exposition. Au cœur du MUCEM, la nouvelle exposition "Folklore", elle, s'étale déjà sur 1 000 m². Les artistes se sont inspirés des traditions pour créer 390 œuvres. Une exposition comme celle-ci attire d'ordinaire près de 1 000 personnes par jour. Mais son ouverture est pour l'instant reportée. Le contexte sanitaire a d'ailleurs décalé toute la programmation des expos sur le second semestre. Aussi, depuis le mois de septembre, la charge de travail est décuplée. Néanmoins, le musée n'attend plus qu'une seule chose : la réouverture.