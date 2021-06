Les fans peuvent suivre la vie des faucons crécerelles grâce aux réseaux sociaux

Pour observer les faucons au plus près, il faut s'approcher à pas de loup pour ne pas les effrayer. Dans la voûte du toit où une boîte est spécialement emménagée, les oisillons se laissent découvrir, laissés seuls un court instant. "Les mâles s'occupent de chasser les proies pour nourrir la famille et la femelle doit être à proximité. Elle surveille le territoire. On n'intervient pas du tout et on laisse la nature faire", explique Cyril Bour, passionné d'ornithologie. A l'extérieur, les parents restent à portée d'aile. Un nichoir sous surveillance constante grâce à une installation digne d'un film d'espionnage. Deux caméras filment en temps réel la vie des faucons crécerelles, retransmise directement à la télévision du salon. Depuis plus de vingt ans, l'endroit est réinvesti par les faucons à chaque nouveau printemps. Au fil des années, une petite communauté d'admirateurs s'est créée autour de ces locataires à plumes, grâce aux réseaux sociaux. Les fans pourront suivre encore quelque temps la croissance de ces oisillons avant leur tout premier envol prévu fin juin.