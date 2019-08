Les femmes se mettent à la pétanque

La pétanque est un sport pratiqué au moins une fois par an par 24 millions de nos compatriotes. Parmi eux, on compte de plus en plus de femmes. Elles représentent même 20% des licenciés. Cinquante mille femmes pratiquent régulièrement la pétanque dans des clubs. Nous irons à Palavas-les-Flots dans l'Hérault où se déroule actuellement l'un des grands rendez-vous internationaux de la discipline. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.