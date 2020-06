Les fêtes privées se multiplient depuis le déconfinement

Fermés depuis le 14 mars à cause du coronavirus, les établissements nocturnes attendent toujours de pouvoir rouvrir. Mais dans ces lieux basés sur le rapprochement social et la convivialité, on ne se fait guère d'illusions. Certains ont donc décidé d'organiser des fêtes privées qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.