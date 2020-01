Les feux ravagent l'Australie

La situation est plus que critique en Australie. Les flammes sont en train de ravager le pays, d'autant plus que les températures dépassent les 45°C. Une chaleur suffocante à laquelle les pompiers doivent faire face. Ces derniers se battent contre les flammes depuis près de cinq semaines. En outre, les dégâts sont considérables. D'ailleurs, les fumées engendrées par ces incendies sont visibles depuis l'espace et s'étendent sur plus de 2 000 kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.