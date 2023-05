Les fines lames de la coutellerie à Thiers

Il y a ceux qu'on ne prend plus le temps de regarder, ceux qui titillent votre oreille, ou encore ceux qui aiguisent votre curiosité. Le couteau s'utilise au quotidien, et il porte en lui, le savoir-faire d'un art ancestral. Thiers, dans le Puy-de-Dôme, est la capitale française de la coutellerie. Avec ses 77 entreprises, la ville produit aujourd'hui près de huit couteaux sur dix. Alors ici, les boutiques sont partout, et les couteaux s'exposent fièrement. Et si vous poussez les portes d'une coutellerie, sans doute serez-vous surpris par la justesse de chaque geste. Quatre à cinq semaines de délai sont nécessaires pour obtenir un couteau sur mesure. Un objet qui, souvent, se transmet de génération en génération. Le souci du détail, voilà ce qui anime Stéphane Robin, un forgeron coutelier d'art, qui a installé tout son atelier dans sa grange. Et pour cela, avec sa femme, il invente des modèles uniques d'exception, avec des prix allant de 300 à 3 000 euros la pièce. À Thiers, l'avenir n'a semble-t-il pas fini de s'écrire à la pointe du couteau. Ici, 350 000 pièces sont fabriquées chaque jour pour le marché français et international. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive