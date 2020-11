Les flamants voient la vie en rose en Camargue

Course d'élan à la surface d'eau, vol en escadron, les flamants roses se donnent en spectacle dans la réserve naturelle du Scamandre. Le confinement ne semble pas déplaire aux oiseaux et arrange bien aussi les ornithologues. "Moins de passages sur la route, moins de bruits, moins de dérangement, il va permettre à la faune de s'exprimer de façon naturelle et d'enrichir nos bases de données". Le confinement permet à Jérémiah et Tatiana de se concentrer sur d'autres tâches. Ce jour-là, une séance de baguage de passereaux, cela permet d'effectuer des comptages et des identifications. Il y a eu un nombre particulièrement élevé de naissances au printemps dernier, y compris chez les flamants roses. Impossible de prouver scientifiquement que c'est dû au premier confinement, mais l'absence de l'Homme y a forcément contribué. La nature apprécie de ne pas être dérangé. Exemple sur la plus belle plage du Grau-du-Roi, un site très fréquenté. Quand il n'y a personne à l'horizon, les effets sont immédiats. La végétation se réapproprie les dunes. On voit même apparaître certaines plantes rares.