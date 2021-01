Les fleurs séchées font leur grand retour

Vous les trouviez ringardes et poussiéreuses, et pourtant, elles signent leur grand retour sur les réseaux sociaux et chez les fleuristes. Les fleurs séchées deviennent vraiment à la mode et très tendances. Elles s'offrent une nouvelle jeunesse et ça, les professionnels l'ont bien compris. Bouquets, couronnes, de nombreuses déclinaisons sont possibles. Les clients en raffolent et les producteurs doivent s'adapter. Nous nous sommes rendus dans la ferme familiale d'Hélène Taquet où elle cultive une quarantaine de variétés de fleurs. D'ici l'été prochain, elle prévoit de tripler sa surface de culture. Hélène cultive essentiellement des vivaces sur ses parcelles. Mais aussi, elle cultive des annuelles. Après la récolte vient le temps du séchage, un procédé 100% naturel. Certaines fleurs sont ensuite destinées aux bouquets, d'autres sont utilisées pour leurs pétales qui remplacent les confettis en papier ou en plastique.