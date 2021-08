Les foires au vin à la conquête des jeunes

Il y a d'abord les habitués, ceux qui ne perdent pas de temps pour remplir leur coffre. Une fois à l'intérieur, ils n'ont pas vraiment besoin d'un plan pour se repérer. Puis, il y a une autre clientèle qui fait ses premiers pas dans une foire au vin, une nouvelle génération légèrement plus jeune. Parmi eux, ce groupe d'amis qui ne sont pas là pour remplir leurs caves mais plutôt pour découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. "On commence à vouloir aimer un peu le vin, le bon vin, à découvrir des choses. Je pense que c'est le bon endroit aussi". Ils repartiront chacun avec une bouteille. "Les budgets ne sont pas forcément là, mais l'envie de découvrir déjà, ça, c'est très important de venir déguster nos vins et notre univers. C'est une clientèle qu'on travaille maintenant pour peut-être dans deux ou trois ans", explique Anne-Laure Petit, Domaine Désirée Petit. Moins patient, ce viticulteur mise sur le marketing. Du nom du vin à l'étiquette sur les bouteilles en passant par le goût, tout est pensé en amont. Les jeunes aiment particulièrement les vins aromatisés avec à peu près tous les parfums possibles. Pour cette édition 2021, des nouveaux stands ont permis à la foire de voir sa fréquentation augmenter de 10% , comparé à l'an dernier. Mais il n'est pas sûr que cela se répercute sur les ventes. Beaucoup viennent simplement passer la soirée plutôt que pour faire des réserves. Côté prix, il y en a pour tous les portefeuilles, de cinq à plusieurs centaines d'euros.