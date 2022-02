Les fontaines entrent au musée

Leurs traits vous disent sans doute quelque chose, mais vous hésitez. Mais où donc avez-vous aperçu ces statues de quatre femmes drapées et bras tendus ? Vous les avez sûrement vues sans les voir, car vous êtes passé devant sans forcément les admirer. Paris compte pourtant une centaine de ces fontaines conçues précisément pour se fondre dans le décor. Pascale Dupays, une guide bénévole, se passionne pour cette histoire. Elle débute sur fonds de pénurie d'eau en 1870. "L'eau, elle est devenue très chère et les plus démunis n'ont pas les moyens. Ce qu'ils vont faire, c'est aller s'abreuver chez les marchands de vin", raconte la guide. Ému par leur sort, le riche Britannique Richard Wallace décide alors de financer une cinquantaine de fontaines pour offrir à tous l'accès à l'eau potable. Depuis un siècle et demi, toutes les fontaines Wallace sortent d'une fonderie d'art de Haute-Marne. Il faut 80 pièces de fontes à modeler puis à assembler. Les quatre cariatides, ces femmes d'inspiration gréco-romaine, sont les plus délicates à réaliser. TF1 | Reportage M. Croccel, B. Lachat