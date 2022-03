Les fourmis renifleuses : dépistage du cancer

L'expérience avait déjà été concluante avec les chiens, capables de repérer rien qu'à l'odeur la présence de cellules cancéreuses. Mais Baptiste Piqueret, laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée à l'université de Sorbonne à Paris, mise sur un tout autre animal doté lui aussi d'un odorat hors pair, la fourmi. Il en élève des milliers dans son laboratoire et s'intéresse à une espèce en particulier. "C'est une espèce qui s'appelle formica fusca. C'est une espèce qui est présente dans tout l'hémisphère nord. Ce genre de fourmis a été décrit comme étant doté de capacités cognitives les plus importantes chez les fourmis", apprend le scientifique. Devant nos caméras, le chercheur va apprendre aux fourmis l'odeur de cellules de patients atteints de cancer. Il va appâter la fourmi avec ce qu'elle adore, le sucre. Et une fois lâchée dans l'arène, "et au bout d'un moment, elle va tomber par hasard sur la récompense. Et dessous, on a l'odeur qu'on veut lui faire apprendre. Et elle va très vite associer cette odeur à la récompense", explique-t-il. En renouvelant deux à trois fois l'expérience, ce n'est plus du hasard. La fourmi reconnaît directement l'odeur, même sans la présence de sucres. Mais il faut poursuivre la recherche. Et dans quelques années, la fourmi pourrait bien devenir un moyen de dépistage précoce avant de passer une IRM ou une mammographie. L'autre avantage de la fourmi, c'est qu'elle apprend très vite. Il lui faut moins d'une heure pour reconnaître une odeur, contre plusieurs mois pour les chiens. TF1 | Reportage C.Bayle, J. Clouzeau, E. Duboscq