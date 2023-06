Les Français champions … de chasses au trésor

C'est une première pour Alexia Jean et Maxime Nicolleau. Le jeune couple vient de se lancer dans la toute dernière chasse au trésor organisée en France, l’Élixir d'Or. Trente euros ont été dépensés dans un parchemin pour tenter de remporter 100 000 euros. Première étape : réussir à déchiffrer le précieux document. En seulement quelques semaines, plus de 7 000 joueurs se sont déjà inscrits. Certains enquêtent seuls, d'autres au contraire préfèrent miser sur la force du collectif. Dans une entreprise bordelaise, la moitié des salariés se réunit tous les midis dans la salle de réunion retapissée pour l'occasion. S’ils persévèrent, c’est pour trouver un coffre enterré quelque part dans l'île et qui leur donnera accès au trésor. Trois mille six cent bouteilles de vin sont entreposées dans les entrailles du château de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne). Dans la cave, les créateurs de l’Élixir d’Or vérifient que toutes les bouteilles sont encore là. Comme pour beaucoup de Français, la passion de la chasse au trésor coule dans leur veine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, O. Stammbach