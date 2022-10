Les Français, champions de la déco accessible

Avoir un chez-soi bien décoré est une passion française. Les Français ont du goût, beaucoup d’idées. Et pour les réaliser, ils sont prêts à y mettre le prix. Et les entreprises tricolores l’ont bien compris. La preuve, avec un tout nouveau magasin d’une enseigne française de la grande distribution, les produits alimentaires y ont laissé place aux coussins, à la vaisselle, ou encore aux linges de maison. Ces articles, Monoprix les vendait déjà dans ses rayons. C’est désormais un magasin uniquement consacré à l’univers de la décoration. C’est un pari moyennement risqué. La décoration de qualité a un prix accessible. C’est un marché porteur. Au milieu des géants, une entreprise française que vous connaissez sans doute, s’est fait une place. L’enseigne compte 180 magasins en France. Les clients y partent rarement les mains vides. Le chiffre d’affaires de l’an passé est de 1,3 milliard d’euros. Alors comment expliquer un tel succès ? L’enseigne peut compter sur son site internet pour proposer plus de nouveautés. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Ifergane, L. Baqué