Les Français champions du vélo cargo

Il en existe pour tous les goûts et tous les usages : un siège à l'arrière pour vos enfants, une caisse à l'avant pour transporter vos courses. Les vélos cargo envahissent les pistes cyclables. Et les revendeurs s'en frottent les mains. L'un des moins chers du marché est à 2 800 euros. L'enseigne française Decathlon en est persuadée. Ces vélos remplaceront petit à petit nos voitures pour les déplacements en ville. Face à cette forte demande, c'est toute une filière qui s'organise avec un objectif, fabriqué ces vélos cargo en France. AddBike, une entreprise près de Lyon vient de passer à l'étape supérieure. Cinq marques utilisent la même usine. À plusieurs, ils espèrent créer une chaîne de production française. Concurrencer les pays asiatiques sur des vélos premiers prix serait une mission impossible. Mais avec des vélos à forte valeur ajoutée comme les cargos, Douze Cycles, un fabricant près de Dijon sait qu'il a une carte à jouer. Ce vélo peut servir à transporter vos enfants, mais aussi des outils ou encore d'imposants colis. Concrètement, le cadre, le plancher, les roues, la béquille et le moteur seront fabriqués à quelques kilomètres de là et 60 % du vélo sera Français. En le fabriquant en France, cette entreprise sera moins soumise aux problèmes de transport avec l'Asie. Pendant la crise sanitaire, de nombreuses pièces détachées étaient livrées avec des mois de retards. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Lamhaut, S. Hernandez