Les Français, de grands lecteurs ?

D'après un récent sondage, 92% des Français déclarent lire au moins un livre par an et 31% affirment dévorer plus de 20 livres dans l'année. En se basant sur leur profil, se sont surtout des femmes avec une moyenne d'âge de 52 ans. Parmi les ouvrages les plus lus, on retrouve les romans, les livres dits pratiques et les bandes dessinées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.