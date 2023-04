Les Français empruntent à nouveau pour consommer

C’est alléchant, sur Internet, il est très facile d’emprunter 1 500, 3 000, voire 10 000 euros en quelques clics seulement. Ce coup de pouce financier se révèle parfois indispensable. En un an, le recours à ces crédits conso, appelés des crédits renouvelables, a augmenté de 15%. Un succès qui a un coup, la plupart du temps, il y a “TAEG” mentionné à côté de ces lettres barbares, c'est le taux d'intérêt qui ne cesse de grimper. Pour un emprunt de 3 000 euros par exemple, il atteint souvent 11%, voire 21% du montant. Augmentation des prix de l’alimentation, hausse des factures d’énergie, toutes ces raisons expliquent en partie le regain d’intérêt rapide pour ces crédits à la consommation. Ils atteignent un niveau jamais vu depuis cinq ans, avec le risque du surendettement. Depuis le début de l’année, la Banque de France enregistre une hausse de 6% du nombre de personnes surendettées. Si vous souhaitez souscrire un crédit conso, faites attention de ne pas vous précipiter, et de bien vous renseigner sur la durée et le coût total de l’emprunt. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Alibert, F. Petit