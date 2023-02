Les Français en raffolent : le saumon bientôt élevé sur terre !

C’est un paradoxe bien français : nous possédons 5 800 kilomètres de littorales, une zone de pêche énorme, pourtant le poisson le plus consommé dans le pays est étranger. Nous consommons trois kilos de saumons par an et par personne. On trouve le seul élevage français de saumons à Cherbourg. Les bassins paraissent énormes, pourtant ces saumons élevés en France représentent à peine plus d’1% de la consommation nationale. Mais cela pourrait changer, car la France, deuxième consommateur de saumon au monde, attire les industriels de toute la planète. Près de Guingamp, les Norvégiens veulent en produire 8 000 tonnes dans une ferme géante. Une usine similaire, cette fois-ci financée par un fonds d'investissement de Singapour, devait voir le jour à Boulogne-sur-Mer, mais l’opération a été annulée pour des questions environnementales. Mais, le plus gros projet se trouve en Gironde, au Verdon-sur-Mer. Imaginez 24 bassins de 24 mètres de diamètre chacun, dans l’ancien port maritime, au Sud de l'estuaire de la Gironde ! Ceci permettrait d’élever du saumon intégralement sur terre. L’objectif est de produire 10 000 tonnes de poissons chaque année. TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Gatineau, R. Reverdy