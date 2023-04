Les Français et le travail : le grand divorce ?

Dans les manifestations, ces dernières semaines, au-delà du débat sur la retraite, nous avons remarqué sur de très nombreuses pancartes des témoignages de souffrance au travail. "On est usé au travail, on est crevé !", témoigne une senior. La France est championne d'Europe des accidents du travail et le nombre de morts au travail ne cesse d'augmenter depuis dix ans. Les conditions de travail sont-elles plus mauvaises chez nous qu'ailleurs ? Il est 11h quand Katia Onfray sort du travail. Elle a commencé à 4h45 ce matin, comme six jours sur sept. Un rythme épuisant. "Je n'ai jamais deux jours consécutifs, j'ai une journée et demie : samedi après-midi et dimanche, tous les week-ends", fait savoir cette employée dans un supermarché. C'est légal et devenu commun dans la grande distribution, faute de main-d'œuvre. "Je trouve qu'on abuse de nous", poursuit-elle. Ce qui revient souvent, c'est le sentiment que les dirigeants ne prennent pas en compte la souffrance liée au temps de travail et au rythme. À l'usine Stellantis de Sochaux, fleuron de l'industrie automobile française, la direction communique beaucoup sur ses efforts pour améliorer l'ergonomie des chaînes de montage. Mais de l'autre côté, des salariés se plaignent d'être de plus en plus sous pression avec 60 voitures à fabriquer par heure. TF1 | Reportage J. De Francqueville, G. Vuitton, I. Rachati