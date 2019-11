Les Français, gros consommateurs de poisson

Les Français sont de grands amateurs de poisson. Nous sommes même dans la catégorie des champions. On en consomme 34 kg par an et par personne, c'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Nos compatriotes raffolent des produits dits de traiteurs comme les surimis et les saumons fumés, plus faciles à consommer qu'un poisson entier à cuisiner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.