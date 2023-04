Les Français ont-ils inventé l’apéro ?

Plus qu’un rituel, c'est un art de vivre à la française. Un Français sur deux prend l’apéritif au moins une fois par semaine. D’où, sans doute, la réputation de bon vivant qui nous colle à la peau depuis très longtemps. Pourtant, le terme “apéritif” n’est pas français. Il vient de la Rome antique. En latin, “aperire” signifie “ouvrir”, un élixir chargé d’éliminer les toxines. Au moyen-âge aussi, les apéritifs sont des médicaments à base de plantes, des alcools prescrits par les médecins. Et qu'importe si l’apéro n’est pas une invention tricolore, il existe bien une fédération française de l’apéritif. Paul et ses amis ont fondé, il y a quatre ans, des commerces de bouches à l’esthétique franchouillarde, mais soignés, et même des produits dérivés. Et le meilleur ambassadeur de cet amour de la bonne table, c’est sans doute, Jason Chicandier, humoriste épicurien. Évidemment, même si vos amis sont généreux, consommez avec modération, car l’important, ce n’est pas l’ivresse, mais les moments de vie, la camaraderie. TF1 | Reportage D. De Araujo, Q. Danjou, G. Charnay