Les Français ont-ils les moyens de faire grève ?

En Eure-et-Loir, à une heure de Paris, 11 000 personnes ont manifesté jeudi dernier. C’est du jamais-vu depuis 1995, et c’était déjà pour les retraites. Mais à l’heure où le caddie coûte si cher, perdre une journée de salarié n'était pas une option pour Anaïs et Sabrina. Certains n’ont débraillé que quelques heures, ou pris un jour de congé. Mais Léticia, secrétaire par intérim, n'a pas ce choix. Dans le rapport de force engagé entre manifestants et le gouvernement, le coût individuel de cette grève est un enjeu, surtout si elle s’installe dans la durée. Dans une entreprise de BTP, aucun des 80 salariés n’a manifesté. Le travail est dur, certes, mais avant l’âge de la retraite demain, le plus important, c’est le salaire aujourd’hui. Ce poids du quotidien pèse sur la mobilisation, et c’est précisément pour qu’il ne dure pas davantage, que Yoan a manifesté. Il travaille à la sécurité incendie de l’hôpital de Dreux, et malgré ce que cela lui coûte, il croit à l’impact d’un large rassemblement. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Lachat, M. Astraudo