Les Français pourront-ils partir en vacances ?

Hôtelier dans le sud, gérante de camping ou propriétaire de gîte en Normandie, le constat est partout le même. Dans six jours, les enfants de la France entière seront en vacances. Face à la pénurie d'essence, il y a ceux qui s'inquiètent de pouvoir en profiter et ceux qui ont d'ores et déjà changé leurs plans. Delphine Delpeuch a repris "Le Marius Hôtel" à Aydat dans le Puy-de-Dôme juste avant la crise sanitaire. Elle espérait enfin que ses neuf chambres soient occupées à la Toussaint. Ses clients peinent à faire le plein, elle ne le fera probablement pas non plus. Les chiffres des fréquentations des destinations touristiques à la Toussaint étaient excellents l'an passé. Plus 31 % par rapport à 2020, année perturbée par le covid, mais plus 9 % par rapport à 2019, meilleure référence. Pour Aline Tailpied, gérante de l'hôtel "Le Saint-Patrice" à Bayeux dans le Calvados, octobre 2022 s'annonce à la baisse. Tous misent sur les réservations de dernière minute. C'est aussi le cas d'Annelise qui gère un camping dans le Var. Face aux mobil-homes désespérément vides, ses clients campings caristes lui offrent une petite consolation un peu inattendue. C'est l'inquiétude de tous ceux qui partiront en vacances, être certain de pouvoir rentrer. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, L. Huré, M. Stiti