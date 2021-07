Les Français raffolent du camping-car

Les camping-cars et les vans séduisent de plus en plus de Français. Florent Michaud et sa compagne ont craqué il y a huit mois. Pour ce couple de Normands, cette sorte de maison itinérante permet d'oublier un peu la crise sanitaire. Comme eux, plus de 30 000 Français ont acheté un camping-car ou un van depuis septembre. C'est 20% de plus qu'avant la pandémie. En face, il y a quatre milliards de stationnements pour les accueillir. Derrière cet afflux massif, des riverains disent subir des nuisances, comme Marc Bréhonnet, restaurateur dans le Finistère. Ici, les camping-cars s'installent sur le front de mer, car il est impossible de rester plus d'une journée sur les emplacements qui leur sont réservés. Pour empêcher le camping sauvage, la commune a fait poser 80 blocs de pierre. A Crozon, à une heure de route de là, les camping-caristes sont les bienvenus. Des aires leur sont spécialement réservées. Des vacanciers que le maire de la commune souhaite accueillir plus nombreux et mieux. En effet, il est convaincu que les camping-cars sont indispensables à l'économie locale.